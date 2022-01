Australian Open 2022 | il premier australiano sull’arrivo di Djokovic | “Senza prove sufficienti torna a casa”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una situazione decisamente critica, mista alla necessità di fare chiarezza. L’annuncio della partecipazione di Novakagliha scatenato tantissime polemiche per le modalità: non vaccinato e con esenzione medica. Tuttavia, come chiarito quest’oggi dal direttore del torneo Craig Tiley, Nole non è l’unico ad aver usufruito di ciò: “Un totale di 26 giocatori o membri del loro staff, sui 3.000 circa previsti in Australia, hanno chiesto un’esenzione e solo pochi di loro l’hanno ottenuta“, ha spiegato. Va ricordato un aspetto importante, sottolineato da Carolyn Broderyck, responsabile medico di Tennis Australia: “Gli esaminatori non sapevano nemmeno se le richieste fossero di giocatori o di membri dei vari staff. La documentazione era completamente anonima: erano oscurati anche il Paese di ...

Advertising

chedisagio : Ora mi aspetto che gli altri tennisti, tutti insieme, annuncino che non sfideranno @DjokerNole. Se li vinca da sol… - AleAntinelli : #Djokovic va incontro a un danno di immagine incalcolabile perché manca di rispetto a colleghi che rispettano le r… - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - principesambuco : @dafiumicino Sono 26 giocatori o tecnici che hanno ricevuto lo stesso permesso x gli Australian open - Raindog2704 : RT @raffamimmo: Il tennista indiano Aman Dahiya è stato escluso dal torneo Australian Open Junior perché l'organizzazione ha rifiutato la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

L'esenzione dal vaccino garantita a Novak Djokovic per partecipare aglidi tennis potrebbe avere vita breve. Dopo le polemiche suscitate dall'annuncio della 'corsia preferenziale' garantita al tennista serbo, contrario ai vaccini anti Covid, sulla vicenda ...'Djokovic deve dire perché non si può vaccinare'. Adriano Panatta, ospite di The breakfast club, su Radio Capital, critica il comportamento del campione serbo ammesso a sorpresa agli. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in bilico perché Djokovic, che lo scorso anno ha vinto il torneo, non ha mai voluto rivelare i motivi per i quali non se si è ...Ha sollevato un polverone l'esenzione di Novak Djokovic dal vaccino anti-Covid. Il campione dovrebbe partecipare agli Australia Open.Secondo quanto riportato dall'ANSA, il direttore degli Australian Open 2022 di tennis, Craig Tiley, avrebbe dichiarato che sarebbe opportuno che Novak Djokovic spiegasse il motivo dell'esenzione medic ...