Varese | bimbo ucciso da padre che non doveva avere il permesso di vederlo | colpe dei giudici? Cartabia invia ispettori

(Di martedì 4 gennaio 2022) Davide Paitoni sabato hail figlio di sette anni mentre era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega di lavoro. Rimpallo di responsabilità fra Procura di Garese e gip per la ...

Advertising

AreaPharma : RT @Tg1Rai: Verranno celebrati venerdì nel varesotto i funerali del bimbo di 7 anni ucciso dal padre. Il Gip convalida il fermo dell'uomo.… - Tg1Rai : Verranno celebrati venerdì nel varesotto i funerali del bimbo di 7 anni ucciso dal padre. Il Gip convalida il fermo… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Mi dispiace, perdonami papà'. Queste le parole scritte da Davide #Paitoni, 40 enne arrestato per aver ucciso il figlio di 7… - infoitinterno : Bimbo ucciso a Varese, Cartabia chiede accertamenti - franser_real : Il punto sul caso del bimbo sgozzato dal padre a Varese -

Ultime Notizie dalla rete : Varese bimbo

Davide Paitoni sabato ha ucciso il figlio di sette anni mentre era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega di lavoro. Rimpallo di responsabilità fra Procura di Garese e gip per la ...AGI - Il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto 'accertamenti urgenti' sulla vicenda delucciso dal padre vicino a. E i punti da chiarire appaiono molti e di sostanza tanto da far pensare che Daniele sarebbe potuto essere ancora vivo. Le versioni discordanti di Procura e ...(Lapresse) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto accertamenti urgenti sul caso del bimbo di 7 anni ucciso a coltellate dal padre in provincia di Varese il primo gennaio. Il ...Il 40enne Davide Paitoni si avvale della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. (Lapresse) La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto accertamenti urgenti sul cas ...