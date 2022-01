Una frase di Katia Ricciarelli su Manuel fa indignare il web (Di martedì 4 gennaio 2022) La frase di Katia Ricciarelli su Manuel Dopo l’ultima gaffe dei giorni scorsi su Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli nelle scorse ore ha pronunciato un’altra frase che ha fatto indignare i fan del Grande Fratello Vip. Ma partiamo per ordine. La cantante lirica ha avuto da lamentarsi su alcuni atteggiamenti del nuotatore, ora vicino a Lucrezia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 gennaio 2022) LadisuDopo l’ultima gaffe dei giorni scorsi suBortuzzo,nelle scorse ore ha pronunciato un’altrache ha fattoi fan del Grande Fratello Vip. Ma partiamo per ordine. La cantante lirica ha avuto da lamentarsi su alcuni atteggiamenti del nuotatore, ora vicino a Lucrezia L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

dietnam : @ferrazza Dai per piacere, 'la scuola come un parcheggio' è una delle cose più imbarazzanti sentite in questi due a… - raffaellapaita : E’ stato un anno duro che abbiamo affrontato senza mai perdere la speranza. Voglio augurarvi un #Buon2022 con ques… - mariagi38687381 : RT @AlekosPrete: L'ex vicesindaco leghista di Cesenatico inneggia su Facebook al Duce. Lo fa postando una sua foto in camicia nera davanti… - annavapo : RT @Gioia_8: 'Il corpo è mio e decido io'. Ah sì? Per #Adinolfi questa frase non vale per l'aborto e la libertà di scelta delle donne (scel… - CriSCat76 : RT @Gioia_8: 'Il corpo è mio e decido io'. Ah sì? Per #Adinolfi questa frase non vale per l'aborto e la libertà di scelta delle donne (scel… -