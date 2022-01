Travaglia-Popyrin in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Stefano Travaglia affronterà Alexei Popyrin al primo turno dell’Atp 250 di Melbourne 2022. ‘Summer Set’ al via per il tennista ascolano, pronto a riscattarsi dopo un 2021 tutt’altro che memorabile, caratterizzato da risultati sin troppo altalenanti e soprattutto carenti per gli standard fissati nel 2020. Travaglia condivide la potenza del dritto come preponderante per il suo tennis con Popyrin, sebbene l’australiano serva probabilmente con maggior vigore e faccia della battuta il suo cavallo di battaglia. Il giovane atleta aussie proverà a far festeggiare il pubblico casalingo, ma attenzione alla voglia di riscatto di Travaglia. L’azzurro cercherà di ripartire al meglio sul cemento outdoor australiano, preparandosi al meglio in ottica Australian ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Stefanoaffronterà Alexeial primo turno dell’Atp 250 di. ‘Summer Set’ al via per il tennista ascolano, pronto a riscattarsi dopo un 2021 tutt’altro che memorabile, caratterizzato da risultati sin troppo altalenanti e soprattutto carenti per gli standard fissati nel 2020.condivide la potenza del dritto come preponderante per il suo tennis con, sebbene l’australiano serva probabilmente con maggior vigore e faccia della battuta il suo cavallo di battaglia. Il giovane atleta aussie proverà a far festeggiare il pubblico casalingo, ma attenzione alla voglia di riscatto di. L’azzurro cercherà di ripartire al meglio sul cemento outdoor australiano, preparandosi al meglio in ottica Australian ...

