Tottenham, Conte: “Non voglio parlare di Lukaku” | VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, al centro di tante voci dopo l'intervista rilasciata a 'Sky Sport' nella quale ha manifestato disagio Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Romelu, attaccante del Chelsea, al centro di tante voci dopo l'intervista rilasciata a 'Sky Sport' nella quale ha manifestato disagio

Advertising

sportmediaset : Tottenham, #Conte: '#Lukaku? Meglio che i campioni siano in campo'. àSportMediaset - ansacalciosport : Calcio: Conte 'Lukaku? E' bello vedere i migliori in campo'. In vista Chelsea-Tottenham, tecnico non vuol parlare d… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@SpursOfficial, #Conte: 'Non voglio parlare di #Lukaku' | #VIDEO - #Calcio #football @premierleague #PremierLeague #Tott… - ilpodsport : #Calciomercato Chelsea-Tottenham, Conte: 'Lukaku? I migliori dovrebbero stare in campo' #ilpodsport - PianetaMilan : .@SpursOfficial, #Conte: 'Non voglio parlare di #Lukaku' | #VIDEO - #Calcio #football @premierleague #PremierLeague… -