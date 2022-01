Taranto | sette tesserati positivi al Covid-19 | a rischio la sfida con il Palermo?

Advertising

ILOVEPACALCIO : Taranto, sette positivi. A rischio sfida coi rosa - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : al rientro dalle vacanze quasi tutte le squadre hanno dovuto fare i conti con giocatori positivi ma in alcune real… - LiveSicilia : Taranto, focolaio covid: sette positivi nel gruppo squadra - LiveSiciliaPA : Taranto, focolaio covid: sette positivi nel gruppo squadra - _COSMOPOLIS_ : Taranto Calcio, sette casi di positività in squadra #3gennaio #sport #tarantofc1927 #cosmopolis_media -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto sette

...elementi sono risultati positivi. Sei giocatori ed un membro dello staff tecnico". Nella prossima giornata di campionato, in programma il 16 gennaio, ildovrà vedersela contro il ...i decessi, +1.206 i guariti, le persone in isolamento domiciliare sono 81.995. Dall'inizio ... 292 in provincia di Foggia, 745 in quella di Lecce, 307 in quella di. Sono 56 i casi che ...Nella prossima giornata di campionato, in programma il 16 gennaio, il Taranto dovrà vedersela contro il Palermo ...Palermo - Taranto, sette positivi A rischio sfida coi rosa. Casi di Covid in diversi club di Serie C, situazione complicata ...