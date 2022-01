Spagna: tasso di occupazione si impenna e scavalca il pre-pandemia (Di martedì 4 gennaio 2022) La Spagna ha registrato una sensibile diminuzione del tasso di disoccupazione nel 2021: creati 776.000 nuovi posti di lavoro. Felice notizia dalla Spagna, dove il tasso di disoccupazione ha calcolato una sensibile diminuzione nel 2021. A riferire l’informazione è El Pais, la cui fonte ufficiale asserisce l’impennata dell’occupazione nel Paese, la cui cavalcata è stata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha registrato una sensibile diminuzione deldi disnel 2021: creati 776.000 nuovi posti di lavoro. Felice notizia dalla, dove ildi disha calcolato una sensibile diminuzione nel 2021. A riferire l’informazione è El Pais, la cui fonte ufficiale asserisce l’ta dell’nel Paese, la cui cavalcata è stata L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

giangolz : @Cheguaio @PaolaLL7 Alcuni Paesi ma questo evidentemente non è correlato alla vaccinazione. Ad es. l'Ungheria ha un… - CCencetti : @cristianovilla9 Cioè quindi la soluzione è NON fare i tamponi (o farli male) così che ci siano pochi test e tutti… - m_spagna : RT @cino_1969: ?Coronavirus Tasso di positività al 21,9% ?? 1 persona su 5 è positiva ?? #governodeimigliori o #governodeipeggiori ?? - leogiordano_13 : Nei paesi europei con più vaccinati, con no vax quasi assenti, Omicron infetta e ospedalizza vax con due o, come in… - clafor66 : @riccimeri @ritadallachiesa @piersileri Nemmeno davanti all'evidenza ci arrivate. I contagi maggiori sono tutti de… -