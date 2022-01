Sanremo 2022, Morandi pubblica per errore la canzone del Festival. La Rai non lo squalifica (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi Apri tutte le porte. Anzi, apriti cielo! Il brano con il quale Gianni Morandi parteciperà al Festival di Sanremo 2022 è stato in parte pubblicato ieri sulla pagina Facebook del cantante, contravvenendo al regolamento della kermesse. Il video postato via social e poco dopo cancellato vedeva Morandi con l’autore della canzone, Jovanotti, e il produttore, il dj Mousse T.; i tre parlavano del brano incriminato Apri tutte le porte, che nel frattempo risuonava in sottofondo, regalando agli internauti circa un quarto d’ora di filmato e – a quanto pare – tutto il ritornello del pezzo. All Music Italia parla di oltre 200 commenti di risposta al video, prima che venisse rimosso. Un erroraccio clamoroso per Morandi. Il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 gennaio 2022) GianniApri tutte le porte. Anzi, apriti cielo! Il brano con il quale Gianniparteciperà aldiè stato in parteto ieri sulla pagina Facebook del cantante, contravvenendo al regolamento della kermesse. Il video postato via social e poco dopo cancellato vedevacon l’autore della, Jovanotti, e il produttore, il dj Mousse T.; i tre parlavano del brano incriminato Apri tutte le porte, che nel frattempo risuonava in sottofondo, regalando agli internauti circa un quarto d’ora di filmato e – a quanto pare – tutto il ritornello del pezzo. All Music Italia parla di oltre 200 commenti di risposta al video, prima che venisse rimosso. Un erroraccio clamoroso per. Il ...

