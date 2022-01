San Leucio del Sannio | bomba esplode nella notte davanti a tabacchi

Advertising

cronachecampane : Bomba dei signori del racket contro tabaccheria a San Leucio del Sannio #bomba #cronacanapoli #sanleuciodelsannio - ottopagine : Bomba a San Leucio del Sannio. Il sindaco Iannace: bruttissimo episodio #Benevento - occhio_notizie : Bomba esplode nella notte davanti a tabacchi nel beneventano: danni e paura -

Ultime Notizie dalla rete : San Leucio

Una bomba è stata fatta esplodere intorno alle 4 di oggi davanti alle vetrate di una rivendita tabacchi adel Sannio . La deflagrazione ha mandato in frantumi numerosi vetri e causato danni anche alle strutture vicine all'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili ...Una bomba è stata fatta esplodere intorno alle 4 di oggi davanti alle vetrate di una rivendita tabacchi adel Sannio. La deflagrazione ha mandato in frantumi numerosi vetri e causato danni anche alle strutture vicine all'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili ...Bomba carta esplode davanti una tabaccheria a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento. Indagini in corso da parte dei carabinieri ...ISERNIA - Alcuni componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid dopo aver effettuato i tamponi.