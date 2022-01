Previsione meteo Epifania (Di martedì 4 gennaio 2022) Mercoledì 05 gennaio: al mattino piogge abbondanti sulla zona montana, specie sulle Prealpi Giulie, da deboli a moderate su bassa pianura e costa, quota neve oltre i 1300 m verso il Cadore e 1600 m circa sulle altre zone. Soffierà Scirocco in genere moderato sulla costa, mentre in quota soffierà vento da sud-ovest. In giornata nevicate abbondanti, anche intense su Alpi Giulie e Tarvisiano, con quota neve in rapido calo fino a fondovalle (300-500 m circa). Venti sostenuti da nord-est dal pomeriggio, anche forti di Bora sulla costa dalla sera, quando potrebbe nevicare anche sul Carso e su pianura e costa sarà probabile pioggia mista a neve. Giovedì 06 gennaio: al mattino maggiore nuvolosità su pianura e costa e più sole in Carnia; dal pomeriggio cielo sereno ovunque. Sulla costa soffierà Bora moderata. In quota soffierà vento moderato e freddo da nord. Leggi su udine20 (Di martedì 4 gennaio 2022) Mercoledì 05 gennaio: al mattino piogge abbondanti sulla zona montana, specie sulle Prealpi Giulie, da deboli a moderate su bassa pianura e costa, quota neve oltre i 1300 m verso il Cadore e 1600 m circa sulle altre zone. Soffierà Scirocco in genere moderato sulla costa, mentre in quota soffierà vento da sud-ovest. In giornata nevicate abbondanti, anche intense su Alpi Giulie e Tarvisiano, con quota neve in rapido calo fino a fondovalle (300-500 m circa). Venti sostenuti da nord-est dal pomeriggio, anche forti di Bora sulla costa dalla sera, quando potrebbe nevicare anche sul Carso e su pianura e costa sarà probabile pioggia mista a neve. Giovedì 06 gennaio: al mattino maggiore nuvolosità su pianura e costa e più sole in Carnia; dal pomeriggio cielo sereno ovunque. Sulla costa soffierà Bora moderata. In quota soffierà vento moderato e freddo da nord.

