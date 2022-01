Nella testa dei“No Cura” (Di martedì 4 gennaio 2022) Si moltiplicano i casi di chi con differenti situazioni, sociali ed economiche, rifiuta ogni terapia Covid anche a rischio della vita. Viaggio in una terra straniera Leggi su lastampa (Di martedì 4 gennaio 2022) Si moltiplicano i casi di chi con differenti situazioni, sociali ed economiche, rifiuta ogni terapia Covid anche a rischio della vita. Viaggio in una terra straniera

carlogubi : Se nella tua testa compare una dittatura sanitaria, sparare sulle ambulanze per te diventa un nobile gesto di resis… - CarloCalenda : E nella Repubblica dei datteri #Montanari può fare il rettore, dire qualsiasi fesseria gli passi per la testa e far… - fattoquotidiano : Gli eretici sono coloro che decidono con la propria testa senza curarsi dell’opinione comune e dell’ortodossia, pag… - g_zerbato : RT @ActarusQ: @Silvy6701 Lo fanno apposta, fa tutto parte della narrativa che devono portare avanti. All'interno del racconto, ci devono me… - 4Cecilia4 : RT @GianmarcoZagato: io ti chiedo perdono nella mia testa, e se non lo senti allora è colpa tua -

Ultime Notizie dalla rete : Nella testa Atp Cup - L'Italia rialza la testa. Sinner e Berrettini piegano la Francia Atp Tennis L'Italia rialza la testa dopo la sconfitta con l'Australia. Nella sfida da dentro - o - fuori con la Francia, Jannik Sinner si sbarazza di Arthur Rinderknech in apertura e Matteo Berrettini centra parallelamente il ...

Da Pranzo agli Stati Uniti: il ricordo cent'anni dopo ... avevano a disposizione nemmeno un metro quadrato a testa. Guido arrivò a Ellis Island si trasferì ... Così, una volta andato in pensione, ha cominciato a scavare nella storia della sua famiglia. "Volevo ...

Nella testa dei“No Cura” La Stampa Diletta Leotta, lo spoiler del nuovo programma: 'Le regole sono due' Tutte le novità in arrivo... La bellissima conduttrice radiofonica italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto e di un video in compagnia del famoso centrocampista o attaccante della Juventus e della nazional ...

Vittorie per Warriors e Bulls, Memphis batte Brooklyn NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Notte ricca di incontri in Nba. Dieci partite con le prime della classe delle rispettive Conference che portano a casa ...

