Milano, arrestato rapinatore seriale: in due mesi aveva fatto 14 rapine tra supermercati e farmacie – Video (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri pomeriggio, in via Mille Lire a Milano, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 52enne italiano, con precedenti specifici, per il reato di rapinaaggravata. Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra mobile lo hanno intercettato mentre aveva appena derubato un supermercato. La perquisizione del pregiudicato ha portato al sequestro della somma di circa 600 euro. L’arma utilizzata per la rapina, una scacciacani modello revolver, è stata ritrovata dagli agenti dietro una fioriera del bar dove si era recato dopo il colpo. Le indagini della Questura hanno portato all’accertamento di almeno 14 rapine avvenute in città con lo stesso modus operandi. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri pomeriggio, in via Mille Lire a, la polizia di Stato hain flagranza un 52enne italiano, con precedenti specifici, per il reato di rapinaaggravata. Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra mobile lo hanno intercettato mentreappena derubato un supermercato. La perquisizione del pregiudicato ha portato al sequestro della somma di circa 600 euro. L’arma utilizzata per la rapina, una scacciacani modello revolver, è stata ritrovata dagli agenti dietro una fioriera del bar dove si era recato dopo il colpo. Le indagini della Questura hanno portato all’accertamento di almeno 14avvenute in città con lo stesso modus operandi. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

