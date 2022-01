Mastella sceglie i vertici regionali del suo nuovo partito | metteremo radici in Piemonte | Lombardia e Toscana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 gennaio 2022) Prosegue l’organizzazione regionale di noi Di Centro, il movimento politico guidato da Clemente. Il leader deldopo la nomina ieri dei segretaridi Campania, Basilicata e Molise, oggi ha proceduto alla nomina deidi. Per il, è stato nominato segretario regionale Sergio Zambon, già direttore del Centro per l’impiego di Pinerolo e di Rivoli. Zambon è stato a lungo amministratore locale a livello comunale e sovracomunale. “Esponente di primo piano della cultura socialista torinese, con una forte e qualificata esperienza professionale presso il Comune di Torino negli anni ’90. Già responsabile regionale della Uil per la formazione professionale”. Presidente ...