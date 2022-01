Keanu Reeves in una miniserie TV su un architetto e un serial killer

(Di martedì 4 gennaio 2022)è in trattative per un ruolo protagonista nell' adattamento televisivo del libro 'The Devil In The White City' , storia vera dell'Daniel Burnham e del criminale H. H. Holmes, ...

Advertising

VanityFairIt : L'attore resta uno dei più gentili e generosi di Hollywood: il nuovo assegno va alla lotta contro la leucemia, mala… - BurgerWagon1 : RT @ScaltritiLab: Keanu Reeves mi stava simpatico anche prima che donasse alla ricerca sul cancro il 70% del suo compenso per il nuovo Matr… - SereSartini : RT @ScaltritiLab: Keanu Reeves mi stava simpatico anche prima che donasse alla ricerca sul cancro il 70% del suo compenso per il nuovo Matr… - RockInTrento : RT @ScaltritiLab: Keanu Reeves mi stava simpatico anche prima che donasse alla ricerca sul cancro il 70% del suo compenso per il nuovo Matr… - CIaudiaGiulia : @ScaltritiLab Keanu Reeves fa donazioni cospicue da anni x diverse cause ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

è in trattative per un ruolo protagonista nell' adattamento televisivo del libro 'The Devil In The White City' , storia vera dell'architetto Daniel Burnham e del criminale H. H. Holmes, ...ha forse per questo dimostrato più volte di avere a cuore la vita, la gentilezza e una mano sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Mentre il tanto atteso capitolo di " ...Si tratta dell'adattamento del libro 'The Devil In The White City', che racconta una storia vera e sarà prodotto da Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese ...Keanu Reeves in trattative per recitare in 'The Devil In The White City' di Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Todd Field e Sam Shaw.