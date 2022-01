Insigne vada via subito, il Napoli non può avere un capitano con un piede in Canada (Di martedì 4 gennaio 2022) Tanto tuonò che piovve. La vicenda Insigne sembra essere arrivata alla scena finale. È questione di ore, secondo tutte le fonti, perché apponga la firma al contratto supermilionario offerto dal Toronto. A noi sembra una soluzione naturale. Una separazione consensuale. Quasi tutti i legami hanno una fine. E mai come questa volta è inutile cercare vittime e carnefici. Il Napoli ha tenuto un atteggiamento coerente non rilanciando mai rispetto alla prima offerta fatta al giocatore. Il giocatore ha legittimamente optato per una soluzione economicamente per lui molto più vantaggiosa. Che cosa dire? Ognuno, società e calciatore, ha giocato la sua parte in commedia in modo estremamente razionale. De Laurentiis fin dall’estate aveva detto con estrema chiarezza di voler attuare una politica di ridimensionamento degli ingaggi. L’offerta fatta ad ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Tanto tuonò che piovve. La vicendasembra essere arrivata alla scena finale. È questione di ore, secondo tutte le fonti, perché apponga la firma al contratto supermilionario offerto dal Toronto. A noi sembra una soluzione naturale. Una separazione consensuale. Quasi tutti i legami hanno una fine. E mai come questa volta è inutile cercare vittime e carnefici. Ilha tenuto un atteggiamento coerente non rilanciando mai rispetto alla prima offerta fatta al giocatore. Il giocatore ha legittimamente optato per una soluzione economicamente per lui molto più vantaggiosa. Che cosa dire? Ognuno, società e calciatore, ha giocato la sua parte in commedia in modo estremamente razionale. De Laurentiis fin dall’estate aveva detto con estrema chiarezza di voler attuare una politica di ridimensionamento degli ingaggi. L’offerta fatta ad ...

