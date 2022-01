Insigne al Toronto: c’è la conferma: svelata la data dell’annuncio (Di martedì 4 gennaio 2022) La situazione legata al capitano azzurro, Lorenzo Insigne, sembra ormai esser giunta al capolinea.Accordo trovato con il Toronto sulla base di 11,5 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus per cinque anni e mezzo: una cifra irrinunciabile per un calciatore che si appresta a compiere 31 anni il prossimo 4 giugno. Se quindi il dilemma degli scorsi giorni era legato all’ipotetico trasferimento del fuoriclasse napoletano, nelle ultime ore la domanda che tutti i tifosi si pongono è quando sarà ufficializzato il passaggio di Insigne al Toronto.La risposta è arrivata dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, ha fatto sapere in esclusiva che il trasferimento sarà ufficializzato sabato 8 gennaio, quindi dopo la delicata sfida contro la Juventus. Tuttavia il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) La situazione legata al capitano azzurro, Lorenzo, sembra ormai esser giunta al capolinea.Accordo trovato con ilsulla base di 11,5 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus per cinque anni e mezzo: una cifra irrinunciabile per un calciatore che si appresta a compiere 31 anni il prossimo 4 giugno. Se quindi il dilemma degli scorsi giorni era legato all’ipotetico trasferimento del fuoriclasse napoletano, nelle ultime ore la domanda che tutti i tifosi si pongono è quando sarà ufficializzato il passaggio dial.La risposta è arrivata dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, ha fatto sapere in esclusiva che il trasferimento sarà ufficializzato sabato 8 gennaio, quindi dopo la delicata sfida contro la Juventus. Tuttavia il ...

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - DiMarzio : #Napoli | #Insigne ha accettato l'offerta del #Toronto. Entro lunedì l'annuncio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - ILOVEPACALCIO : Insigne ha detto sì al Toronto: entro lunedì l'annuncio - Ilovepalermocalcio - Vincenz14889777 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport #SkyCalciome… -