Inps, congedo parentale Sars CoV-2: ecco le modalità di fruizione (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – L’Istituto nazionale per la previdenza sociale, con la circolare Inps 17 dicembre 2021, n. 189, ha fornito le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale Sars CoV-2, alla luce delle novità normative introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il nuovo congedo parentale Sars CoV-2 può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Sars CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, e senza limiti di età e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – L’Istituto nazionale per la previdenza sociale, con la circolare17 dicembre 2021, n. 189, ha fornito le istruzioni amministrative in merito alledidelCoV-2, alla luce delle novità normative introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il nuovoCoV-2 può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti daCoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, e senza limiti di età e ...

Advertising

Lopinionista : Inps, congedo parentale Sars CoV-2: ecco le modalità di fruizione - DottrinaLavoro : INPS: Legge di Bilancio 2022 – NASpI: riordino della normativa e nuove disposizioni - FastFerroVieER : RT @INPS_it: Tutela della #maternità e della #paternità per le lavoratrici e per i lavoratori #autonomi e in materia di #congedo obbligator… - INPS_it : Tutela della #maternità e della #paternità per le lavoratrici e per i lavoratori #autonomi e in materia di #congedo… - MilaniRo_HR : #INPS, Legge di Bilancio 2022 – tutela della #maternità e congedo obbligatorio di #paternità:… -