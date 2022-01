Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli contro tutti in difesa di Miriana Trevisan: ''Vergogna'' (Di martedì 4 gennaio 2022) Biagio D’Anelli entra nella casa del Grande Fratello Vip, per chiarire i sentimenti per Miriana Trevisan e replicare alle accuse sulla loro relazione. Leggi su comingsoon (Di martedì 4 gennaio 2022)entra nella casa delVip, per chiarire i sentimenti pere replicare alle accuse sulla loro relazione.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello è un reality per veri sportivi! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - PolverariGina : Gf Vip, La trappola di Davide Silvestri e Soleil Sorgé per “eliminare” Lulù Selassié gli si è ritorta contro « Il V… - lasiriii : @MattiaValcareng A lasciare il grande fratello vip a metà ???? -