Esplosione gas a Ravanusa, al via gli accertamenti tecnici irripetibili (Di martedì 4 gennaio 2022) Prendono il via oggi a Ravanusa gli esami tecnici per far luce sulla tragica Esplosione di gas che l'11 dicembre scorso provocò, in via Trilussa, la morte di 9 persone e la devastazione nel quartiere. Nell'area di 40mila metri quadrati che è stata posta sotto sequestro dalla procura di Agrigento sono presenti i periti nominati dal Procuratore Aggiunto, Salvatore Vella, e quelli di parte, per effettuare gli accertamenti tecnici irripetibili. Sono dieci i destinatari di avviso di garanzia, fra i quali i vertici regionali e nazionali di Italgas. E' prevista anche l'ispezione delle tubature del gas. I tecnici cercheranno di capire come si sia formata la camera di gas che una scintilla ha fatto esplodere alle 20.30 dell'11 dicembre, provocando morte e devastazione. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 gennaio 2022) Prendono il via oggi agli esamiper far luce sulla tragicadi gas che l'11 dicembre scorso provocò, in via Trilussa, la morte di 9 persone e la devastazione nel quartiere. Nell'area di 40mila metri quadrati che è stata posta sotto sequestro dalla procura di Agrigento sono presenti i periti nominati dal Procuratore Aggiunto, Salvatore Vella, e quelli di parte, per effettuare gli. Sono dieci i destinatari di avviso di garanzia, fra i quali i vertici regionali e nazionali di Italgas. E' prevista anche l'ispezione delle tubature del gas. Icercheranno di capire come si sia formata la camera di gas che una scintilla ha fatto esplodere alle 20.30 dell'11 dicembre, provocando morte e devastazione.

