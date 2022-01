Elisabetta | il prestigioso regalo a Camilla che dimostra tutta la sua fiducia

(Di martedì 4 gennaio 2022) Per la Reginasi è chiuso un anno da dimenticare: la Sovrana ha dovuto dire addio al marito, il Principe Filippo, scomparso lo scorso aprile alla vigilia del centenario, così come alla sua dama di compagnia, la Duchessa di Grafton, Ann Fortune FitzRoy e a Lady Diana Farnham, una delle sue più care confidenti e amiche intime. La Regina però ha voluto concludere il 2021 con un gesto importante perrela sua, facendole un grande, il grandeLa Sovrana d’Inghilterra ha voluto fare un grande, la moglie del Principe Carlo, nonché Duchessa di Cornovaglia, nominandola dama del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, ...

Anche il prestigioso quotidiano britannico Daily Mirror ha dedicato lo scorso 23 dicembre un'ampia pagina alla scelta della regina Elisabetta di utilizzare il prosecco per lanciare questa nuova iniziativa. La Regina Elisabetta ha voluto chiudere l'anno con un bel gesto per dimostrare tutta la sua fiducia a Camilla, facendole un grande regalo. Lo stesso Daily Mirror sottolinea inoltre che, nonostante il prezzo non proprio popolare, sta riscuotendo un notevole successo oltremanica.