Advertising

RaiNews : Dopo mesi di negoziati, gli eredi di David #Bowie hanno venduto l'intero catalogo musicale dell'artista - Radio1Rai : In vendita il catalogo di canzoni di un altro grande artista. Stavolta, per decisione degli eredi, tocca all'intera… - Agenzia_Ansa : Gli eredi di David Bowie vendono il suo catalogo musicale a Warner Chappell #ANSA - giancarlopacel1 : RT @periodicodaily: David Bowie: l’intero repertorio musicale passa alla Warner Chappel Music #DavidBowie #WarnerChappelMusic @giancarlopac… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: David Bowie: l’intero repertorio musicale passa alla Warner Chappel Music #DavidBowie #WarnerChappelMusic @giancarlopac… -

Ultime Notizie dalla rete : David Bowie

Si tratta di un percorso sonoro e visivo, a cura di Paky Di Maio e ZentTwo, tutto in forma live, ispirato da, Marilyn Monroe, J. C. Ballard, the Cure, Sarah Kane, Baudelaire e da una ...PG. per 'il Giornale'Ora anche. Ormai è una tendenza destinata a diventare virale. Tutte le grandissime pop e rockstar degli anni 60/70/80 fanno i conti con la riduzione delle vendite e con il ...L'accordo, stimato per una cifra oltre i 250 milioni di dollari, arriva alla vigilia di quello che sarebbe stato il 75esimo compleanno del grande artista britannico ...I diritti del catalogo di canzoni di David Bowie sono stati acquisiti da Warner Chappell Music. È il risultato di mesi di trattative che hanno visto ...