Dakar 2022 - Sainz vince la terza tappa. Problemi tecnici per Loeb (Di martedì 4 gennaio 2022) Carlos Sainz ha vinto la terza prova della Dakar 2022, la seconda tappa ad anello di questa edizione, con partenza e arrivo ad Al Qaisumah dopo un percorso cronometrato di 255 chilometri. Lo spagnolo del team Audi Sport si riscatta da un avvio in salita, regalandosi la soddisfazione di aver conquistato la prima vittoria di tappa per un'auto a propulsione elettrica. Lotta serrata. Sainz ha trovato in Lategan - del team Toyota Gazoo Racing - un avversario tosto per la vittoria di questa prova speciale. Il sudafricano ha dettato il passo fino all'ultimo waypoint, ma ha poi dovuto cedere all'avanzata dell'Audi di Sainz che lo ha staccato di 38 secondi nella classifica dei tempi. El Matador ha vinto così la sua quarantesima tappa alla ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 gennaio 2022) Carlosha vinto laprova della, la secondaad anello di questa edizione, con partenza e arrivo ad Al Qaisumah dopo un percorso cronometrato di 255 chilometri. Lo spagnolo del team Audi Sport si riscatta da un avvio in salita, regalandosi la soddisfazione di aver conquistato la prima vittoria diper un'auto a propulsione elettrica. Lotta serrata.ha trovato in Lategan - del team Toyota Gazoo Racing - un avversario tosto per la vittoria di questa prova speciale. Il sudafricano ha dettato il passo fino all'ultimo waypoint, ma ha poi dovuto cedere all'avanzata dell'Audi diche lo ha staccato di 38 secondi nella classifica dei tempi. El Matador ha vinto così la sua quarantesimaalla ...

