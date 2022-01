Cristiano De André, il docufilm “Storia di un impiegato” sbarca sulle piattaforme on demand (Di martedì 4 gennaio 2022) foto di Dino BuffagniGENOVA – “Oggi è come un secondo compleanno per me, oltre a quello del 29 dicembre. “Storia di un impiegato”, il docufilm, è ora anche sulle piattaforme on demand!”. Lo annuncia, sui suoi canali social, il cantautore genovese Cristiano De André, figlio del leggendario Fabrizio. Ecco qui di seguito l’elenco delle piattaforme: Nexo+, Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, Infinity, Apple TV, iTunes e YouTube. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) foto di Dino BuffagniGENOVA – “Oggi è come un secondo compleanno per me, oltre a quello del 29 dicembre. “di un”, il, è ora ancheon!”. Lo annuncia, sui suoi canali social, il cantautore genoveseDe, figlio del leggendario Fabrizio. Ecco qui di seguito l’elenco delle: Nexo+, Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, Infinity, Apple TV, iTunes e YouTube. L'articolo L'Opinionista.

