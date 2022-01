Covid: Lupi, ‘basta Dad, serve ritorno a medico scolastico’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Mai più Dad, tutti a scuola. Il rinvio delle aperture degli istituti scolastici, come sempre, è la strada più facile, ma è solo sulla pelle dei ragazzi. Siamo contrari a richiudere la scuola e chiediamo al commissario Figliuolo di aiutare i presidi ad aprire in sicurezza e lavoreremo affinché nel prossimo futuro si ritorni al medico scolastico”. Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Mai più Dad, tutti a scuola. Il rinvio delle aperture degli istituti scolastici, come sempre, è la strada più facile, ma è solo sulla pelle dei ragazzi. Siamo contrari a richiudere la scuola e chiediamo al commissario Figliuolo di aiutare i presidi ad aprire in sicurezza e lavoreremo affinché nel prossimo futuro si ritorni alscolastico”. Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia Maurizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

