Cos' è Wordle | come funziona il gioco online che sta spopolando su Twitter

Advertising

CorriereCitta : Wordle, cos’è e come funziona il nuovo gioco delle parole che spopola su WhatsApp e social - CorriereCitta : Wordle, cos’è e come funziona il nuovo gioco delle parole che spopola su WhatsApp e social -

Ultime Notizie dalla rete : Cos Wordle

TGCOM

Il fenomeno dell'ultimo periodo è, un gioco di intelligenza che sta spopolando nei Paesi anglofoni, grazie anche alla condivisione sui social e WhatsApp . Scopriamolo insieme!Il fenomeno dell'ultimo periodo è, un gioco di intelligenza che sta spopolando nei Paesi anglofoni, grazie anche alla condivisione sui social e WhatsApp . Scopriamolo insieme!L’idea è semplice: indovinare una parola di cinque lettere partendo da zero ed entro sei tentativi. Ogni volta che si invia una parola che contiene una lettera presente anche nel termine misterioso, i ...Un gioco semplice ma intrigante che dona al popolo di Internet sei tentativi per scoprire una parola misteriosa: ecco come funziona ...