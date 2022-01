Buste dei rifiuti con i microchip e gps: più ricicli meno paghi (Di martedì 4 gennaio 2022) (di Andrea Bertaglio) La gestione dei rifiuti ha fatto negli ultimi anni grandi progressi, grazie alla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, che ha ridotto la quantità di rifiuti non riciclati. Questo tipo di raccolta, pur avendo rappresentato una svolta nel riciclo dei rifiuti, continua a presentare delle criticità. Molte startup italiane si stanno ingegnando per risolverle e rendere la gestione dei rifiuti urbani più innovativa ed efficiente. Ma soprattutto, cambiando l’approccio verso queste tematiche. Una di queste è Worm (Waste Organization and Reduction Management - Gestione dell’Organizzazione e della Riduzione dei rifiuti) che ha creato WormApp, un sistema brevettato molto semplice che nasce dall’idea dei due attivisti ambientali Roberto Pirani e Pietro Garelli. Grazie a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) (di Andrea Bertaglio) La gestione deiha fatto negli ultimi anni grandi progressi, grazie alla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, che ha ridotto la quantità dinon riciclati. Questo tipo di raccolta, pur avendo rappresentato una svolta nel riciclo dei, continua a presentare delle criticità. Molte startup italiane si stanno ingegnando per risolverle e rendere la gestione deiurbani più innovativa ed efficiente. Ma soprattutto, cambiando l’approccio verso queste tematiche. Una di queste è Worm (Waste Organization and Reduction Management - Gestione dell’Organizzazione e della Riduzione dei) che ha creato WormApp, un sistema brevettato molto semplice che nasce dall’idea dei due attivisti ambientali Roberto Pirani e Pietro Garelli. Grazie a ...

Advertising

HuffPostItalia : Buste dei rifiuti con i microchip e gps: più ricicli meno paghi - _fiorucci : @borghi_claudio va stracciata la tessera dei sindacati, essi vivono sulle spalle dei lavoratori, sottraendo soldi o… - GuarinoValeria : #Afghanistan IlministeroxlaPROMOZIONEDELLAVIRTÙ vieta alle donne di usare i bagni pubblici, in un paese in cui rar… - cvroljnx : @diorwcnda quando ci sono dei pensieri è ancora peggio (avendo vissuto anche questo posso capire)… in questi giorni… - helma_marisa : @EvaEspo31491090 Ma hai visto Soleil che mangia di nascosto,o tutto è stato messo sul tavolo per tutti,ieri in poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Buste dei Buste dei rifiuti con i microchip e gps: più ricicli meno paghi Il sistema smart si basa su strumenti hi - tech come antenne di rilevamento dei contenitori degli utenti, buste telate riutilizzabili dotate di chip, computer di bordo connesso a Internet, Gps per ...

Due Paesi adotteranno bitcoin come valuta legale nel 2022 secondo il presidente di El Salvador ... buste paga e tasse comunali, nonché emissioni di CO2 sempre dello 0%. In aggiunta a ciò, il presidente Bukele ha anche scommesso che il bitcoin raggiungerà finalmente l'obiettivo tanto atteso dei ...

Buste dei rifiuti con i microchip e gps: più ricicli meno paghi L'HuffPost La trovata di La Souris La trovata di La Souris pubblicato più recentemente con il titolo Il Sorcio è un romanzo di Georges Simenon il titolo originale è Monsieur La Souris. Il romanzo è stato scritto da Simenon nel 1937 qua ...

Arrone, nuova asta pubblica per Villa Rosata: prezzo base scende a 590 mila euro Nuovo tentativo del Comune di Arrone di vendere Villa Rosata, un albergo di tre piani da 20 camere (piano terra di mq. 452,00 circa, piano primo di mq. 324,00 circa e piano secondo di mq. 324,00 circa ...

Il sistema smart si basa su strumenti hi - tech come antenne di rilevamentocontenitori degli utenti,telate riutilizzabili dotate di chip, computer di bordo connesso a Internet, Gps per ......paga e tasse comunali, nonché emissioni di CO2 sempre dello 0%. In aggiunta a ciò, il presidente Bukele ha anche scommesso che il bitcoin raggiungerà finalmente l'obiettivo tanto atteso...La trovata di La Souris pubblicato più recentemente con il titolo Il Sorcio è un romanzo di Georges Simenon il titolo originale è Monsieur La Souris. Il romanzo è stato scritto da Simenon nel 1937 qua ...Nuovo tentativo del Comune di Arrone di vendere Villa Rosata, un albergo di tre piani da 20 camere (piano terra di mq. 452,00 circa, piano primo di mq. 324,00 circa e piano secondo di mq. 324,00 circa ...