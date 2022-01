Bufera GF Vip, Guai per Signorini, Katia scatenata: “Scimmia dalle cosce aperte”. Ora è troppo, Gf perde gli sponsor. “Va cacciata subito” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il GF Vip ha perso diversi sponsor a causa dei comportamenti di Katia Ricciarelli. Ai telespettatori non è passato inosservato il fatto che i Vipponi hanno dovuto eliminare dagli scaffali diversi prodotti, dopo essere stati chiamati in confessionale. Tutto questo è accaduto dopo che il popolo del web ha iniziato a lamentarsi dei comportamenti e delle esagerate parole utilizzate dalla soprano, che sin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia non ha risparmiato nessuno. Sicuramente la cantante è abituata a essere una prima donna e a non venir mai contraddetta. C’è anche da dire che spesso esagera nei giudizi e che è convinta di poter trattare i coinquilini del GF Vip senza alcun minimo di rispetto. E’ accaduto, ad esempio, con Lulù Selassie, che è stata definita una carogna solo per non essersi dissociata dalle parole utilizzate ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 gennaio 2022) Il GF Vip ha perso diversia causa dei comportamenti diRicciarelli. Ai telespettatori non è passato inosservato il fatto che i Vipponi hanno dovuto eliminare dagli scaffali diversi prodotti, dopo essere stati chiamati in confessionale. Tutto questo è accaduto dopo che il popolo del web ha iniziato a lamentarsi dei comportamenti e delle esagerate parole utilizzate dalla soprano, che sin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia non ha risparmiato nessuno. Sicuramente la cantante è abituata a essere una prima donna e a non venir mai contraddetta. C’è anche da dire che spesso esagera nei giudizi e che è convinta di poter trattare i coinquilini del GF Vip senza alcun minimo di rispetto. E’ accaduto, ad esempio, con Lulù Selassie, che è stata definita una carogna solo per non essersi dissociataparole utilizzate ...

