Advertising

Mediagol : Bari, Garzya: “I più forti. Terranova gioca come se avesse di fronte la Juventus…” - ILOVEPACALCIO : Garzya: «Ora il mercato è un rischio, al Bari serve solo equilibrio» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Garzya

Mediagol.it

Sono trascorsi quasi dieci anni dalla prematura scomparsa del portiere materano, ma quando si incrocianoe Foggia viene sempre in mente che sarebbe stata la sua partita. Gigi, che in ...Sono trascorsi quasi dieci anni dalla prematura scomparsa del portiere materano, ma quando si incrocianoe Foggia viene sempre in mente che sarebbe stata la sua partita. Gigi, che in ...Le dichiarazioni rilasciate dall'ex capitano del Bari in merito alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Mignani ...Le vacanze natalizie proseguono, ma in casa Bari si inizia già a pensare alla ripresa del campionato. Anche per la formazione 'Berretti' a gennaio sarà tempo di tornare ...