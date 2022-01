Alfonso Signorini chiede provvedimenti contro gli inquilini. Cos’è successo? (Di martedì 4 gennaio 2022) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 è stata un putiferio e Alfonso Signorini ha dovuto fare il lavoro doppio per riuscire a condurre la puntata in mezzo a tutti quei litigi. Se da una parte gli autori abbiano deciso finalmente di mettere gli inquilini davanti alle loro azioni mostrando varie clip in cui si criticano o si comportano male, però l’autocontrollo verbale dei concorrenti è stato scarso, se non nullo in alcuni casi. La nomination di Lulù Selassié La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando nel momento delle nomination palesi è scattato l’ennesimo litigio tra Soleil Sorge e Lulù Selassié. Alfonso Signorini cerca di imporre il silenzio, ma nessuno lo ascolta e quando finalmente riesce a farsi ascoltare sbotta: “L’educazione insegna che se io vi dico per ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 gennaio 2022) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 è stata un putiferio eha dovuto fare il lavoro doppio per riuscire a condurre la puntata in mezzo a tutti quei litigi. Se da una parte gli autori abbiano deciso finalmente di mettere glidavanti alle loro azioni mostrando varie clip in cui si criticano o si comportano male, però l’autollo verbale dei concorrenti è stato scarso, se non nullo in alcuni casi. La nomination di Lulù Selassié La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando nel momento delle nomination palesi è scattato l’ennesimo litigio tra Soleil Sorge e Lulù Selassié.cerca di imporre il silenzio, ma nessuno lo ascolta e quando finalmente riesce a farsi ascoltare sbotta: “L’educazione insegna che se io vi dico per ...

