“Aiutateci a ritrovarla” Carola scompare nel nulla a 13 anni | l’appello della famiglia

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sono ore di ansia a Taggia, comune di 14mila abitantiprovincia di Imperia, in Liguria, per la scomparsa diMittemperger, uscita da casa dopo aver salutato la madre che andava a lavoro. La ragazzina di 13, ha fatto perdere le sue tracce la mattina di lunedì 3 gennaio 2022 dal paese in provincia di Imperia. Secondo quanto riportano i quotidiani localiMittemperger sarebbe uscita da casa dopo che la mamma, Simona Pisciotta, è andata al lavoro.Mittemperger scomparsa da Taggia Da quel momento si sono perse le sue tracce e sempre quanto ricostruito dai quotidiani locali al momento i motivi dell’allontanamento sono sconosciuti. Laha lanciato un accorato appello a chiunque possa notare la presenza dinel paese ma ...

Advertising

Giorno_Sondrio : Cerca la nipote da anni 'Aiutateci a ritrovarla' - Giorno_Varese : Incidente in autostrada, Lizzy scappa. L'appello della famiglia: 'Aiutateci a ritrovarla' - vivere_sardegna : Chi ha visto la dolce gattina Monny di Quartu? Aiutateci a ritrovarla -

Ultime Notizie dalla rete : Aiutateci ritrovarla

IL GIORNO

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER MONNY, SMARRITA IN VIA LEONARDO DA VINCI PRESSO IL RISTORANTE CLIPPER A QUARTU.TRENTO . " Becky è scappataa trovarla " è questo l'appello che gira in queste ore sui social e che riguarda la ... Da quel momento nessuno è più riuscito a. L'appello dei ...La madre fu uccisa nel mitragliamento della tramvia di Brescia. Il fratello della donna che vive negli Usa lancia l’appello. Ora c’è una traccia ...Varese - Schianto in autostrada, la cagnolina Lizzy si perde e una adetta alle pulizie dell’ospedale lancia appelli social per ritrovarla. Storia del cuore, nei giorni delle feste di Natale, per una f ...