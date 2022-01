“Troppi contagi tra gli educatori”: stop al servizio di dopo scuola in nidi e materne dal 10 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 10 gennaio a Milano sarà sospeso il servizio di dopo scuola negli asili nido e nelle scuole d'infanzia, che si tiene dalle 16,30 alle 18,30. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 10a Milano sarà sospeso ildinegli asili nido e nelle scuole d'infanzia, che si tiene dalle 16,30 alle 18,30. L'articolo .

