Traffico Roma del 03-01-2022 ore 13:30 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 prestare attenzione sulla autostrada Roma Firenze dove in presenza dei lavori in corso non si escludono rallentamenti tra la diramazione Roma nord e lo svincolo di Ponzano Romano verso il capoluogo Toscano nella città di Roma prudenza su via Cristoforo Colombo Perché a causa di un incidente sono possibili chiusure e deviazioni per il Traffico in prossimità di largo Lamberto Loria più Traffico possibile su via Salaria tra via dei Prati Fiscali via Radicofani per chi viaggia verso il gran ricordiamo che per procedere alla manutenzione di un impianto semaforico Proprio in prossimità ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 prestare attenzione sulla autostradaFirenze dove in presenza dei lavori in corso non si escludono rallentamenti tra la diramazionenord e lo svincolo di Ponzanono verso il capoluogo Toscano nella città diprudenza su via Cristoforo Colombo Perché a causa di un incidente sono possibili chiusure e deviazioni per ilin prossimità di largo Lamberto Loria piùpossibile su via Salaria tra via dei Prati Fiscali via Radicofani per chi viaggia verso il gran ricordiamo che per procedere alla manutenzione di un impianto semaforico Proprio in prossimità ...

Advertising

ridosempree : @bethonthebed lo sai com'è fatta roma col traffico pure se dai il massimo poi sparisci in un attimo - TIRegionale : #FL6 #RomaTermini #Cassino il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di #Zagarolo per un in… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? rallentamenti tra Via dei Due Ponti e Via di Grottarossa > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : Roma Via di Casal Selce traffico rallentato causa traffico intenso tra Roma Via Tito Trocchi e Via di Pantan Monas… - TIRegionale : #FL6 #RomaTermini #CassinoRoma - Cassino, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso, è fortemente rallentato… -