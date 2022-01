(Di lunedì 3 gennaio 2022)per vedere la finale, ma anche, se ancora non lo si è fatto, per vaccinarsi contro il Covid. E' quanto accadrà sabato a Frosinone, dove si giocherà la sfida che assegnerà il primo trofeo ...

Advertising

glooit : Supercoppa donne: allo stadio ci sarà un hub vaccinale leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Supercoppa donne: allo stadio ci sarà un hub vaccinale Sabato allo 'Stirpe' di Frosinone ci si potrà vaccinare - dario39355099 : Ma la #Supercoppa è per donne formose? - Mario_Luthor : Respinta la richiesta di Inter e Juve di rinviare la #Supercoppa che si giocherà il 12 gennaio. Godo. Ci penserete… - LucaNasir_33 : @DoctorM77 Eh ma lo spettacolo di vedere la supercoppa in un anonimo stadio arabo,con i settori riservati solamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa donne

ANSA Nuova Europa

Prima del calcio d'inizio delle partite diverrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Salvatore Gervasi, medico sociale della Romavenuto a mancare lo scorso 27 ......Inter - Juve, a Milano 12 - 13 - Calcio: semifinaliSpagna 13 - 30 - Pallamano: Europei Slovacchia/Ungheria 15/16 - Sci: cdma Zauchensee 16 - Calcio: finale...Allo stadio per vedere la finale, ma anche, se ancora non lo si è fatto, per vaccinarsi contro il Covid. E' quanto accadrà sabato a Frosinone, dove si giocherà la sfida che assegnerà il primo trofeo d ...In questa edizione: Covid: 61.046 nuovi casi, 133 i morti, Israele: potremmo raggiungere immunità di gregge, "Omicron colpisce gola, meno grave", Varese, uccide figlio di 7 anni, Sudafrica, distrutta ...