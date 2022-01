Soleil Sorge e la frecciatina ad Alessandro: “se ci fossi stata, avrebbe scelto me” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Soleil Sorge non le manda di certo a dire, così su Alessandro ha lanciato una frecciatina durante il daytime di oggi Soleil Sorge durante il daytime di oggi ha chiaramente detto: “Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story. Per adesso non percepite queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che se fossi stata disponibile avrebbe scelto me, si è lanciato già prima di entrare. Ale mi ha anche riferito che lei con lui fa le scenate di gelosia per colpa mia, che poi fa ridere perché con me lei è super tranquilla e carina. Insomma con me fa finta di nulla”. Il riferimento è alla neo coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)non le manda di certo a dire, così suha lanciato unadurante il daytime di oggidurante il daytime di oggi ha chiaramente detto: “Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story. Per adesso non percepite queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che sedisponibileme, si è lanciato già prima di entrare. Ale mi ha anche riferito che lei con lui fa le scenate di gelosia per colpa mia, che poi fa ridere perché con me lei è super tranquilla e carina. Insomma con me fa finta di nulla”. Il riferimento è alla neo coppia formata da Sophie Codegoni e...

