“Se vado al Colle niente elezioni”: Berlusconi punta ai peones sparsi in Parlamento (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – “Se vado io al Colle niente elezioni“: così Berlusconi tenta i vari peones sparsi in Parlamento, soprattutto tra i centristi e i 5 Stelle che temono di doversi trovare un lavoro a breve. Ancora non è ufficiale, ma il leader di Forza Italia si sta muovendo da candidato del centrodestra al Quirinale. Nonostante i veti del Pd e del M5S, perché – obiettano i giallofucsia – sarebbe un candidato di parte e non di tutti. Al di là del fatto che Pd e M5S grillino non voterebbero mai per il Cav a prescindere, un dato è certo: stavolta a dare le carte per il Quirinale è proprio il centrodestra. Infatti può tranquillamente eleggere Berlusconi capo dello Stato a partire dalla quarta votazione. Magari con i voti di Italia Viva, chissà. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – “Seio al“: cosìtenta i variin, soprattutto tra i centristi e i 5 Stelle che temono di doversi trovare un lavoro a breve. Ancora non è ufficiale, ma il leader di Forza Italia si sta muovendo da candidato del centrodestra al Quirinale. Nonostante i veti del Pd e del M5S, perché – obiettano i giallofucsia – sarebbe un candidato di parte e non di tutti. Al di là del fatto che Pd e M5S grillino non voterebbero mai per il Cav a prescindere, un dato è certo: stavolta a dare le carte per il Quirinale è proprio il centrodestra. Infatti può tranquillamente eleggerecapo dello Stato a partire dalla quarta votazione. Magari con i voti di Italia Viva, chissà. ...

