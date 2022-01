Salvatore Vitiello | promosso Ammiraglio di Squadra | per lui la cittadinanza onoraria di Ponza

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 gennaio 2022)– Un fine d’anno davvero scoppiettante per l’, Comandante del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, che in questi giorni ha visto le proprie insegne arricchirsi della terza stella. L’alto ufficiale è stato infattial grado didi, quale ulteriore tappa di una brillante carriera che lo ha visto protagonista di tanti significativi episodi, nelle acque del Mediterraneo centrale e nel corso di operazioni congiunte con le marine europee, in ambito Nato, riscuotendo, giustamente, il plauso dei vertici della Marina Militare Italiana. Originario di, ma nato 59 anni fa a Marina di Campo, nell’isola d’Elba, dove la famiglia si era trasferita negli anni ’50, l’...