(Di lunedì 3 gennaio 2022)– I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hannoun 46enneno per atti persecutori, tentata estorsione e violazione di provvedimenti imposti dall’A.G. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, nonostante fosse già colpito dal divieto di avvicinamento allae dall’ordine di allontanamento dalla casa familiare, provvedimenti emessi dal Gip del Tribunale di Velletri lo scorso mese di settembre a seguito delle querele sporte dalla donna alle forze dell’ordine, a cui aveva raccontato la lunga scia di minacce che aveva subito ad opera del figlio, nella giornata di ieri si sarebbe reso responsabile di un nuovo grave episodio, sempre ai danni della mamma di 67 anni. Secondo quanto raccontato dalla vittima, infatti, il 46enne l’aveva contattata per richiederle una somma di denaro – 150 euro – minacciando, ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, aggredisce la madre davanti ai passanti per farsi dare i soldi: arrestato - oslaz : Roma, Termini: aggredisce la madre invalida per estorcerle denaro davanti i passanti - valentinadigrav : RT @rep_roma: Roma, distrugge una porta a calci e aggredisce i sanitari al Policlinico: denunciato 26enne [aggiornamento delle 10:19] https… - HDMarsil : Roma, insulta e aggredisce medici e infermieri. «Non curate mio fratello». Denunciato egiziano di 26 anni - radioromait : Roma, “non curate bene mio fratello” e aggredisce personale Umberto I: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aggredisce

askanews

. Ancora una aggressione agli operatori sanitari. Ancora urla e minacce nei confronti di chi ogni giorno lavora e lotta per salvarci la pelle. E' il trend del momento a quanto pare, sono diventati ...Non era contento di come avevano curato il fratello, ricoverato da giorni nel reparto di rivalutazione chirurgica dell'Umberto I, così un uomo di 26 anni, ha cominciato a insultare e minacciare il ...Grave incidente a Roma questa mattina, sul grande raccordo anulare tra la diramazione nord e Bufalotta. Sul posto, intorno alle 9:10, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Secondo ...È stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato e minacce il 26enne che ha aggredito verbalmente medici e infermieri al Policlinico ...