Ranking WTA | Barty comincia il 2022 in vetta

Advertising

livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana - sportface2016 : #Tennis Il ranking #WTA aggiornato al #3gennaio, ecco la situazione all'inizio della nuova stagione - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 03-01-2022 Djokovic inizia l'anno in vetta, Sinner difende la Top 10 - livetennisit : Ranking WTA: L’ultima classifica del 2021 - livetennisit : Classifica WTA Italiane: L’ultimo ranking del 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking WTA

Tiscali.it

Jabeur, Ons (TUN) 0 3.455 Non ci sono variazioni nelpubblicato stamane nemmeno in casa Italia. Continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, stabile sulla poltrona numero ...Ilaggiornato a lunedì 3 gennaio 2022 , con la situazione invariata rispetto alle scorse settimane quando inizia la nuova stagione. La numero uno del mondo è quindi ancora Ashleigh Barty, che ...Completata la giornata di incontri in programma ad Adelaide per il primo torneo WTA sul cemento australiano. Giocatrici di un certo calibro si sono esibite e i risultati sono stati interessanti. Si pa ...Jasmine Paolini è l’unica tennista italiana al via nel tabellone principale del “Melbourne Summer Set 2”, uno dei due tornei WTA 250 in programma ...