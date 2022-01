Pomezia, in arrivo 10 milioni per realizzare un nuovo tratto di pista ciclabile (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dieci milioni di euro, è questa la cifra che spetterà al comune di Pomezia per la realizzazione di un importante tratto di pista ciclabile. Come accennato, il comune pometino si aggiudica un finanziamento da 10 milioni di euro per la rigenerazione urbana, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto importante di pista ciclabile, che partirà da Borgo Santa Rita/Martin Pescatore, passerà dal tratto esistente di Via C.A. Dalla Chiesa e terminerà su via Polonia, fino al confine con Ardea. La riqualificazione, oltre alla realizzazione del tratto ciclabile, prevede l’adeguamento dei marciapiedi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Diecidi euro, è questa la cifra che spetterà al comune diper la realizzazione di un importantedi. Come accennato, il comune pometino si aggiudica un finanziamento da 10di euro per la rigenerazione urbana, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di unimportante di, che partirà da Borgo Santa Rita/Martin Pescatore, passerà dalesistente di Via C.A. Dalla Chiesa e terminerà su via Polonia, fino al confine con Ardea. La riqualificazione, oltre alla realizzazione del, prevede l’adeguamento dei marciapiedi ...

