(Di lunedì 3 gennaio 2022), parlando didurante un'intervista, ha rivelato di aver pianto dalla gioialedel film: l'attore ha confessato che eradiancora, durante un recente intervista pubblicata sul The Guardian, è tornato a parlare di, dei terribiliche hanno avuto luogo sul set e del fatto che, una volta terminate le, la star ha pianto per la felicità diancora. "Oliver Stone ci ha scaricati nella giungla e ci ha fatto seguire un estenuante corso di addestramento. Era folle. Dovevi...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Platoon, Charlie Sheen e gli incidenti sul set: 'Quando sono finite le riprese ero felice di essere vivo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Platoon Charlie

Movieplayer.it

Ho iniziato a piangere, ero solo felice di essere vivo ." Ha conclusoSheen , parlando delle riprese diSHEEN Ha sconvolto il mondo di Hollywood la confessione diSheen, che nel 2015 ... Sheen (celebre per film come, The replicant, Hot Shots, Wall Street) è sempre stato al centro ...Charlie Sheen, parlando di Platoon durante un'intervista, ha rivelato di aver pianto dalla gioia quando sono finite le riprese del film: l'attore ha confessato che era felice di essere ancora vivo. Ch ...