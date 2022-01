Per il Colle Salvini rilancia la proposta di un tavolo tra i leader, ma il Pd lo gela (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Stallo tra le forze politiche a poche ore dall'annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico, che comunicherà alle Regioni la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, rilancia la proposta di un tavolo tra i leader per individuare un nome condiviso, ma il Pd lo gela: finchè il nome di Silvio Berlusconi resterà in campo, nessun accordo è possibile. Dal M5S intanto, o almeno da una parte del campo pentastellato, sale la richiesta di un Mattarella bis. "Salvini è riservatamente al lavoro per riunire tutti i leader e organizzare un incontro, per condividere quantomeno un metodo", filtra in giornata da fonti del Carroccio. Ma la replica del Nazareno è secca: ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Stallo tra le forze politiche a poche ore dall'annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico, che comunicherà alle Regioni la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il segretario della Lega, Matteoladi untra iper individuare un nome condiviso, ma il Pd lo gela: finchè il nome di Silvio Berlusconi resterà in campo, nessun accordo è possibile. Dal M5S intanto, o almeno da una parte del campo pentastellato, sale la richiesta di un Mattarella bis. "è riservatamente al lavoro per riunire tutti ie organizzare un incontro, per condividere quantomeno un metodo", filtra in giornata da fonti del Carroccio. Ma la replica del Nazareno è secca: ...

