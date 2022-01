Osimhen non ci sta: sfogo improvviso, clamorose dichiarazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attaccante del Napoli Osimhen si è sfogato su Twitter dopo che alcuni haters lo hanno insultato per i post pubblicati sul suo profilo Non un periodo semplice da gestire per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli prima si è dovuto fermare per l’infortunio allo zigomo, ora è stato bloccato dal Covid e in più deve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attaccante del Napolisi è sfogato su Twitter dopo che alcuni haters lo hanno insultato per i post pubblicati sul suo profilo Non un periodo semplice da gestire per Victor. L’attaccante nigeriano del Napoli prima si è dovuto fermare per l’infortunio allo zigomo, ora è stato bloccato dal Covid e in più deve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

