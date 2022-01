Oroscopo del Sud, edizione serale: guadagni in arrivo per Cancro, Vergine e Bilancia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Scopriamo insieme le previsioni dell'Oroscopo del Sud, edizione serale di questo Lunedì 3 Gennaio 2022, segno per segno. Ariete: Hai un po' di rabbia repressa dentro di te che questa sera potrebbe pericoloramente emergere. La luna è agitata e aumenterà quindi la tua suscettibilità. Perciò, evita di farti male per sciocchezze e non ascoltare i pettegolezzi. TORO: Puoi fare molto per migliorare la tua situazione lavorativa, ma non dovrai agire impulsivamente. A partire da questa sera, ogni mossa o cambiamento che intenderai fare, dovrà essere pensato molto attentamente. D'altro canto: la tua vita sentimentale sarà ricca di passione e ricca di scelte affini tra te e il tuo partner. GEMELLI: Durante la giornata di oggi hai corso il rischio di perdere il controllo della situazione. Perciò, questa sera evita di usare l'impulso nelle ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Scopriamo insieme le previsioni dell'del Sud,di questo Lunedì 3 Gennaio 2022, segno per segno. Ariete: Hai un po' di rabbia repressa dentro di te che questa sera potrebbe pericoloramente emergere. La luna è agitata e aumenterà quindi la tua suscettibilità. Perciò, evita di farti male per sciocchezze e non ascoltare i pettegolezzi. TORO: Puoi fare molto per migliorare la tua situazione lavorativa, ma non dovrai agire impulsivamente. A partire da questa sera, ogni mossa o cambiamento che intenderai fare, dovrà essere pensato molto attentamente. D'altro canto: la tua vita sentimentale sarà ricca di passione e ricca di scelte affini tra te e il tuo partner. GEMELLI: Durante la giornata di oggi hai corso il rischio di perdere il controllo della situazione. Perciò, questa sera evita di usare l'impulso nelle ...

