No vax rifiutano trattamenti salva-vita | Giarratano Anestesisti | Per rianimatori aumenta burnout

"Il burnout professionale, cioè l'usura psicologica, in questi ultimi mesi è cresciuto in modo esponenziale tra gli Anestesisti rianimatori, che nelle terapie intensive italiane hanno affrontato la pandemia così carica di sofferenza e morte". Lo riferisce Antonino Giarratano, presidente della Siaarti, la società italiana di anestesia, analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), commentando il testo sulle cure ai pazienti che rifiutano trattamenti salva-vita. "Alla 'usura professionale', che fa parte della professione, si è infatti aggiunta una 'usura da negazione della correttezza del proprio ruolo e competenza' messa in atto durante il periodo pandemico – spiega – spesso con minacce anche di azioni legali, una criticità inattesa e gravissima ...

