Napoli | Tuanzebe ‘allontana’ il terzino sinistro | svelato il problema

Il Napoli è pronto ad accogliere Axel Tuanzebe, pronto a trasferirsi in azzurro dopo l'accordo ormai in dirittura d'arrivo tra i partenopei e il Manchester United, proprietario del suo cartellino. Il suo arrivo – così come riportato dal portale tuttomercatoweb.com – 'allontana' il nome di Reinildo Mandava, profilo individuato nelle settimane scorse dalla società napoletana per rinforzare l'out di sinistra. Lo sbarco in Campania del difensore inglese esclude quello del mozambicano, visto che non c'è lo spazio per uno slot da extracomunitario. Il terzino del Lille continua a essere nel ...

