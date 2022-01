Missione difesa planetaria Dart, prime immagini (Di martedì 4 gennaio 2022) Appena due settimane dopo il lancio dalla Vandenberg Space Force Base in California, Dart (Double Asteroid Redirection Test) ha aperto il suo "occhio" - la telecamera telescopica Draco - e ha regalato le sue prime immagini dallo spazio, che per la Nasa rappresentano un'importante pietra miliare della Missione di difesa planetaria. Dopo le violente vibrazioni del lancio e il repentino abbassamento della temperatura a meno 80 gradi Celsius nello spazio, - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di astrofisica - non è affatto scontato che tutto funzioni come previsto. I componenti dello strumento telescopico a bordo del satellite sono sensibili a movimenti di appena 5 milionesimi di metro, quindi anche un piccolo spostamento di qualcosa nello strumento ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 gennaio 2022) Appena due settimane dopo il lancio dalla Vandenberg Space Force Base in California,(Double Asteroid Redirection Test) ha aperto il suo "occhio" - la telecamera telescopica Draco - e ha regalato le suedallo spazio, che per la Nasa rappresentano un'importante pietra miliare delladi. Dopo le violente vibrazioni del lancio e il repentino abbassamento della temperatura a meno 80 gradi Celsius nello spazio, - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di astrofisica - non è affatto scontato che tutto funzioni come previsto. I componenti dello strumento telescopico a bordo del satellite sono sensibili a movimenti di appena 5 milionesimi di metro, quindi anche un piccolo spostamento di qualcosa nello strumento ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: Look Up... la sonda #DART della @NASA – prima missione di test di difesa planetaria al mondo – ha aperto il suo “occhio” e c… - StatiFrancesco : @SM_Difesa @_Carabinieri_ @MinisteroDifesa @ItalyinSomalia I Carabinieri della missione italiana MIADIT Somalia 15… - monicaognitanto : RT @mediainaf: Look Up... la sonda #DART della @NASA – prima missione di test di difesa planetaria al mondo – ha aperto il suo “occhio” e c… - fordeborah5 : RT @mediainaf: Look Up... la sonda #DART della @NASA – prima missione di test di difesa planetaria al mondo – ha aperto il suo “occhio” e c… - letiziadavoli : RT @mediainaf: Look Up... la sonda #DART della @NASA – prima missione di test di difesa planetaria al mondo – ha aperto il suo “occhio” e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Missione difesa Milan, doppio colpo di mercato dalla Francia? "Stanno trattando": la mossa che può cambiare gli equilibri Sostituire Simon Kjaer: è la missione principale per il Milan in questo mercato invernale. Il nome? Lo si conosce già da diverso tempo: Sven Botman del Lille, l'obiettivo numero uno per la difesa rossonera. Tanto che la ...

Cina: il ministro Wang Yi traccia il bilancio diplomatico del 2021 Questa è stata l'aspirazione e la missione del Partito sin dal giorno della sua fondazione. Tenendo ... sosterremo fermamente tutti i Paesi, in particolare i Paesi in via di sviluppo, nella difesa ...

Commissaria Difesa tedesca: "Necessaria revisione della missione in Mali" Nova News Se le missioni militari italiane tutelano gli interessi di Eni & co. Un rapporto di Greenpeace ha svelato che nel 2021 circa due terzi della spesa italiana per le missioni militari sono destinati a operazioni a tutela di gas e petrolio. Per un totale di quasi 800 milio ...

Presentato a Novara il "Calendesercito" 2022 dell'Esercito italiano Le competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino. “La Vostra Difesa la Nostra Missione” - REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA (1°) È stato il Comandante del reggimento Nizza Cavalleria (1°) a presen ...

Sostituire Simon Kjaer: è laprincipale per il Milan in questo mercato invernale. Il nome? Lo si conosce già da diverso tempo: Sven Botman del Lille, l'obiettivo numero uno per larossonera. Tanto che la ...Questa è stata l'aspirazione e ladel Partito sin dal giorno della sua fondazione. Tenendo ... sosterremo fermamente tutti i Paesi, in particolare i Paesi in via di sviluppo, nella...Un rapporto di Greenpeace ha svelato che nel 2021 circa due terzi della spesa italiana per le missioni militari sono destinati a operazioni a tutela di gas e petrolio. Per un totale di quasi 800 milio ...Le competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino. “La Vostra Difesa la Nostra Missione” - REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA (1°) È stato il Comandante del reggimento Nizza Cavalleria (1°) a presen ...