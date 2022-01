Mercato Lazio, vendere per comprare: cinque giocatori con le valigie in mano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Mercato invernale della Lazio inizia dalle uscite. Un modus operandi previsto dato che queste sono strettamente legate agli acquisti, a causa dell’ormai famoso indice di liquidità. Tare dovrà quindi riuscire a vendere gli esuberi che non hanno trovato spazio nello scacchiere di mister Sarri. Il primo a lasciare Formello sarà probabilmente Gonzalo Escalante, centrocampista argentino arrivato un anno e mezzo fa a parametro zero dall’Eibar: possibile un suo ritorno in Spagna all’Alaves. Cessione in prestito gratuito, ma con obbligo di riscatto in estate. Vicinissimo a salutare definitivamente i Biancocelesti è anche Jordan Lukaku: rientrato dal prestito all’Anversa in estate, è rimasto fuori rosa, a causa dei soliti infortuni che ne hanno segnato gli ultimi anni di carriera. Ha il contratto in scadenza a giugno e quasi certamente ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilinvernale dellainizia dalle uscite. Un modus operandi previsto dato che queste sono strettamente legate agli acquisti, a causa dell’ormai famoso indice di liquidità. Tare dovrà quindi riuscire agli esuberi che non hanno trovato spazio nello scacchiere di mister Sarri. Il primo a lasciare Formello sarà probabilmente Gonzalo Escalante, centrocampista argentino arrivato un anno e mezzo fa a parametro zero dall’Eibar: possibile un suo ritorno in Spagna all’Alaves. Cessione in prestito gratuito, ma con obbligo di riscatto in estate. Vicinissimo a salutare definitivamente i Biancocelesti è anche Jordan Lukaku: rientrato dal prestito all’Anversa in estate, è rimasto fuori rosa, a causa dei soliti infortuni che ne hanno segnato gli ultimi anni di carriera. Ha il contratto in scadenza a giugno e quasi certamente ...

