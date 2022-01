Mascherine Ffp2, al via distribuzione alle scuole (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al via la distribuzione di Mascherine Ffp2 alle scuole. Le Mascherine sono destinate, secondo il decreto legge approvato prima di Natale, al personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Una prima tranche di dispositivi è in distribuzione e arriverà entro il 10 gennaio, spiega una nota inviata oggi alle scuole dal ministero dell’Istruzione. Successivamente, grazie al monitoraggio attivato nelle scuole dal ministero sui fabbisogni di Ffp2, verrà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al via ladi. Lesono destinate, secondo il decreto legge approvato prima di Natale, al personale “prepostoattività scolastiche e didattiche nelledell’infanzia e nelledi ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Una prima tranche di dispositivi è ine arriverà entro il 10 gennaio, spiega una nota inviata oggidal ministero dell’Istruzione. Successivamente, grazie al monitoraggio attivato nelledal ministero sui fabbisogni di, verrà ...

