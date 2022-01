LIVE Sinner-Rinderknech 6-3 0-3, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: break in avvio di secondo set del francese! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT 0-3 Passaggio a vuoto di Sinner che deve riottenere la concentrazione. 40-15 Non passa il recupero dell’azzurro sulla discesa a rete del francese. 30-15 POCO LUNGO IL ROVESCIO IN CORSA DI Sinner COME PASSANTE! 15-15 Servizio e rovescio lungolinea in corridoio del francese. 15-0 Gran prima di Rinderknech. 0-2 ECCO IL break DEL francese! Al secondo tentativo, Rinderknech sorprende Sinner che si innervosisce. 30-40 Lunga la risposta del francese sulla seconda dell’azzurro. 15-40 DUE PALLE break Rinderknech! Sta giocando in maniera profonda il francese con ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HUMBERT 0-3 Passaggio a vuoto diche deve riottenere la concentrazione. 40-15 Non passa il recupero dell’azzurro sulla discesa a rete del francese. 30-15 POCO LUNGO IL ROVESCIO IN CORSA DICOME PASSANTE! 15-15 Servizio e rovescio lungolinea in corridoio del francese. 15-0 Gran prima di. 0-2 ECCO ILDELAltentativo,sorprendeche si innervosisce. 30-40 Lunga la risposta del francese sulla seconda dell’azzurro. 15-40 DUE PALLE! Sta giocando in maniera profonda il francese con ...

