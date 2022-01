Le mascherine ffp2 costeranno 75 centesimi: ecco i vantaggi per la protezione dal Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Accordo del Commissario straordinario con le farmacie: quel tipo di protezione è ormai obbligatorio (quasi) ovunque Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 gennaio 2022) Accordo del Commissario straordinario con le farmacie: quel tipo diè ormai obbligatorio (quasi) ovunque

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - repubblica : Covid, accordo Figliuolo-farmacie sul prezzo calmierato delle mascherine: le Ffp2 costeranno 75 centesimi l'una - FabioAngela79 : Visto che a breve scoppierà il caos mascherine FFP2, ricordo a tutti che i buon cinesi hanno un logo molto simile a… -